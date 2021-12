Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

czytaj dalej

Podsłuchiwanie adwokatów to jest w istocie rzeczy podsłuchiwanie obywateli. To jest nadużycie zaufania do własnego państwa - powiedział w TVN24 szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Komentował w ten sposób sprawę inwigilowania między innymi Romana Giertycha za pomocą systemu Pegasus. Poinformował, że "trafił do niego sygnał od jednego adwokata, który podejrzewa, że może być inwigilowany". - Zamierzam to sprawdzić - zapowiedział.