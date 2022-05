Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce pokazuje, że najwięcej infekcji od początku epidemii potwierdzono na Mazowszu i Śląsku, a najmniej - w województwach świętokrzyskim i opolskim. W piątek na stronie gov.pl poinformowano o 262 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało blisko 22,5 miliona Polaków. Zobacz najnowsze dane.

Tygodniowy raport Ministerstwa Zdrowia

25 maja resort podał, że za okres 19.05 - 25.05.2022 r. mamy 1871 (w tym 166 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (383), śląskiego (224), małopolskiego (171), lubelskiego (130), dolnośląskiego (120), pomorskiego (116), podkarpackiego (112), łódzkiego (92), wielkopolskiego (83), świętokrzyskiego (71), kujawsko-pomorskiego (69), podlaskiego (69), warmińsko-mazurskiego (61), zachodniopomorskiego (57), opolskiego (48) i lubuskiego (19). 46 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Ile szczepień wykonano?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do czwartku podano 54 468 731 dawek różnych szczepionek. Pierwszą dawką wykonano 22 711 905 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 22 491 177 osób - to zaszczepieni jednodawkowym preparatem koncernu Johnson & Johnson lub dwiema dawkami szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na rządowej stronie do czwartku podano łącznie 11 845 296 dawek przypominających szczepionki przeciw COVID-19. To suma iniekcji u osób, które zakończyły podstawowy cykl szczepień minimum 180 dni wcześniej, licząc od dnia podania ostatniej dawki. Jest to trzecia dawka dla osób, którym podano preparat od Pfizera/BioNTechu albo Moderny, lub druga dla osób, które przyjęły preparat od Johnson & Johnson.