czytaj dalej

Do zdarzenia doszło w centrum handlowym na Mokotowie. Mężczyzna wszedł do sklepu jubilerskiego i poprosił o przymierzenie dwóch markowych zegarków. Po ich założeniu, rzucił się do uciec. Próbowało go zatrzymać kilka osób: pracownica sklepu, ochroniarz i klient. W końcu obezwładnił go policjant po służbie.