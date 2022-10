czytaj dalej

Wyjątkowo ciepłe powietrze płynie znad Afryki do Europy. Najcieplej jest i do końca tygodnia będzie w Hiszpanii i we Francji. Już teraz temperatura tam przekracza miejscami 30 stopni Celsjusza w cieniu. Jak tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, napływ takich mas powietrza pod koniec października jest wynikiem "współpracy" układów barycznych. W Polsce w weekend także spodziewamy się letnich - choć w naszym przypadku upały to nie będą - wartości na termometrach.