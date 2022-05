czytaj dalej

To, co w opuszczonych ukraińskich miastach pozostawiają po sobie Rosjanie, szokuje. Skutki dokonanych przez nich zbrodni są zabezpieczane przez grupę prokuratorów do spraw zbrodni wojennych. Tak jest chociażby w Buczy czy Hostomlu. Zebrane przez nich dowody zostaną przekazane do europejskich sądów. Pracy prokuratorów przyglądał się reporter "Czarno na białym" Radomir Czarnecki.