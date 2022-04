czytaj dalej

Po raz pierwszy w historii w wyniku postrzeleń zginęło w USA więcej dzieci niż w wypadkach drogowych – do tej pory to one zajmowały niechlubne pierwsze miejsce, jeśli chodzi o przyczynę zgonów w grupie wiekowej od pierwszego do 19. roku życia. Z opublikowanego ostatnio raportu wynika, że z roku na rok liczba przypadków śmierci spowodowanych użyciem broni palnej wzrosła o 29,5 procent.