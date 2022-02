czytaj dalej

Po agresji Rosji Putina przeciwko państwu i narodowi ukraińskiemu, mając w świadomości, że to straszny początek czegoś, co może być jeszcze straszniejsze, ponure i trwać długo, chciałbym podzielić się kilkoma obserwacjami. Odwołam się także do patosu. To jest czas, gdy pewna doza patosu jest potrzebna, wręcz pożądana. Komentarz Jacka Stawiskiego.