W kopalni Pniówek doszło do wybuchów metanu, kilka dni później był wstrząs i wypływ metanu w kopalni Zofiówka. Do poniedziałkowego poranka potwierdzono śmierć łącznie - w obu tych tragediach - 10 górników. Ratownicy w Zofiówce dotarli w poniedziałek do dalszych dwóch, którzy "nie dają oznak życia" i są transportowani na powierzchnię, ale ich zgon nie został do tej pory stwierdzony przez lekarzy. Czterech pracowników kopalni Zofiówka jest nadal poszukiwanych, a siedmiu z Pniówka jest uznanych za zaginionych.