To jest śmierć rzeki na co najmniej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt lat, i odtworzenie tego ekosystemu będzie bardzo trudne - wskazywał profesor Zbigniew Karaczun w specjalnym wydaniu programu "Rozmowy o końcu świata. Odra umiera". - Cały czas jesteśmy w totalnej niewiedzy. Nie wiemy, czy jesteśmy bezpieczni mieszkając 20 metrów od wody - mówiła Magdalena Bobryk ze Stowarzyszenia 515 kilometr Odry, odnosząc się do sytuacji mieszkańców dorzecza. Adwokatka Karolina Kuszlewicz wyliczała zaś, za co sprawcy katastrofy ekologicznej mogliby zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.