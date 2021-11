czytaj dalej

Z przejścia granicznego mamy potwierdzenie, że samochody w kierunku Polski nie jadą - powiedział w rozmowie z TVN24 Biznes zastępca dyrektora do spraw komunikacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak. Wcześniej strona niemiecka zapowiedziała całkowite zamknięcie od poniedziałkowego poranka autostrady BAB12 na odcinku Frankfurt Oder West do granicy z Polską, co oznacza brak możliwości wjazdu z Niemiec do Polski przez Świecko.