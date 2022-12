Tygodniowy raport Ministerstwa Zdrowia

21 grudnia MZ poinformowało, że w okresie od 15 do 21 grudnia badania potwierdziły 3774 zakażenia, w tym 799 ponownych.

125 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Ile szczepień wykonano?

Według danych opublikowanych na rządowej stronie, do czwartku podano 57 752 582 dawki różnych szczepionek, przy czym dzienna liczba przeprowadzonych szczepień wyniosła 2579. Pierwszą dawką wykonano 22 842 779 szczepień. W pełni zaszczepiło się 22 616 114 osób - to zaszczepieni jednodawkowym preparatem koncernu Johnson & Johnson lub dwiema dawkami szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na rządowej stronie do czwartku podano łącznie 14 966 249 dawek przypominających szczepionki przeciw COVID-19. To suma iniekcji u osób, które zakończyły podstawowy cykl szczepień minimum 180 dni wcześniej, licząc od dnia podania ostatniej dawki. Jest to trzecia dawka dla osób, którym podano preparat od Pfizera/BioNTechu albo Moderny lub druga dla osób, które przyjęły preparat Johnson & Johnson.