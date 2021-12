Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

czytaj dalej

Do przyjętej przez Sejm ustawy lex TVN odniósł się Departament Stanu USA. Jego rzecznik Ned Price oświadczył, że Stany Zjednoczone są "głęboko zaniepokojone" przyjęciem ustawy, która - gdyby stała się prawem - "bardzo osłabiłaby wolność mediów". - Zachęcamy pana prezydenta Dudę do tego, aby potwierdził czynami to, co mówił wcześniej o wolności słowa oraz o wspólnych wartościach, na których oparte są nasze relacje - powiedział.