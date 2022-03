czytaj dalej

"Razem z Ukrainą" to był wspaniały koncert i przepiękny pokaz solidarności, empatii i tego, że można pomagać, a jednocześnie pokazywać godność ludzi, którym pomagamy - mówiła w TVN24 Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. To właśnie do PAH trafi cały dochód z niedzielnego wydarzenia. - Cały czas napływają kolejne środki, które mogą zostać zebrane dzięki temu koncertowi. Zostaną wykorzystane do niesienia pomocy humanitarnej w Ukrainie i dla osób uciekających z Ukrainy - dodała Krajewska.