Wypowiedź Olgi Tokarczuk o tym, że "literatura nie jest dla idiotów" wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Do słów noblistki odniósł się także wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. - Pisarze, którzy tworzą i aspirują do tego, żeby ich twórczość była poznawana i żeby przez to mieli też wpływ na budowanie piękna dusz ludzkich, powinni dążyć do tego, żeby nie zrażać do siebie różnymi niepotrzebnymi wypowiedziami - stwierdził.