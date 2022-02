Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce pokazuje, że najwięcej infekcji od początku epidemii potwierdzono na Mazowszu i Śląsku, a najmniej w województwach świętokrzyskim i lubuskim. W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 23 990 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało ponad 22 miliony Polaków. Zobacz najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Ile szczepień wykonano?

Do piątku podano 52 925 896 dawek różnych szczepionek przeciw COVID-19. Pierwszą dawką wykonano 22 474 981 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 22 066 259 osób - to zaszczepieni jednodawkowym preparatem koncernu Johnson & Johnson lub dwiema dawkami szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na rządowej stronie, do piątku podano łącznie 10 860 823 dawki przypominające szczepionki przeciw COVID-19. To suma iniekcji u osób, które zakończyły podstawowy cykl szczepień minimum 180 dni wcześniej, licząc od dnia podania ostatniej dawki. Jest to trzecia dawka dla osób, którym podano preparat od Pfizera/BioNTechu albo Moderny, lub druga dla osób, które przyjęły preparat od Johnson & Johnson.