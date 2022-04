czytaj dalej

Jedna z płytek w posadzce kościoła świętego Ludwika we Włodawie (Lubelskie) ma niewielki uchwyt. Jeśli się go podniesie, trafimy na tajemniczą skrytkę. To tak zwane sacrarium. Tam niegdyś umieszczano resztki po poświęconych rzeczach, jak chociażby popiół po Środzie Popielcowej lub watę z pozostałościami świętych olejów Dziś kościelne sacraria to rzadkość. Zniknęły w wyniku zmian przeprowadzonych po Soborze Watykańskim II.