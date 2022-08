7175 nowych, potwierdzonych zakażeń to najwyższy dzienny raport Ministerstwa Zdrowia od 25 marca. Trzeba jednak pamiętać, że w dużej mierze są to infekcje z całego długiego weekendu, które nie zostały wcześniej zgłoszone. To dlatego we wtorek resort informował o tylko 807 zakażeniach, podczas gdy w środę o ponad 7000.