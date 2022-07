Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce pokazuje, że najwięcej infekcji od początku epidemii potwierdzono na Mazowszu i Śląsku, a najmniej - w województwach świętokrzyskim i opolskim. W sobotę na stronie gov.pl poinformowano o 2131 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało ponad 22,5 miliona Polaków. Zobacz najnowsze dane.

2131 potwierdzonych zakażeń to najwyższy dobowy raport, jaki Ministerstwo Zdrowia opublikowało od 1 kwietnia, gdy kończyła się piąta fala epidemii. Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 1264 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 867. To wzrost o 69 procent. Średnia liczba potwierdzanych dziennie zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, wynosi 1448 i jest najwyższa od 7 kwietnia. Wskaźnik ten rośnie nieprzerwanie od 19 czerwca. Dzień wcześniej wynosił 170, czyli osiem i pół raza mniej. Przy 2131 potwierdzonych zakażeniach Ministerstwo Zdrowia poinformowało o przeprowadzeniu 7532 testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Oznacza to, że zakażenie potwierdziło 28 procent przeprowadzonych testów. Odsetek ten utrzymuje się powyżej jednej czwartej codziennie od 12 lipca.