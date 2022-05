czytaj dalej

W Berlinie odbywa się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Jeden z tematów rozmów to kwestia przystąpienia Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Jestem absolutnie przekonany, że będzie spójna reakcja wszystkich sojuszników NATO i dobra, wspólna decyzja na ewentualne dalsze rozszerzenie - mówił w rozmowie z TVN24 wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana, odnosząc się do zastrzeżeń Turcji dotyczących rozszerzenia Sojuszu, powiedział, że liczy na dojście do konsensusu w tej sprawie.