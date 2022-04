czytaj dalej

Przyszedł do restauracji, zjadł obiad i kilkukrotnie postrzelił kucharza. A potem wsiadł do taksówki i próbował uciekać. Do ataku doszło we włoskiej Pescarze. Postrzelony mężczyzna przebywa w szpitalu, walczy o życie. 29-letni napastnik został zatrzymany.