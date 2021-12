Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

czytaj dalej

Pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat ruszą w tym tygodniu. Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19, mówił w TVN24 o procedurach przed takim szczepieniem. Jak powiedział, nie wyobraża sobie "kwalifikacji dziecka do szczepienia bez badań". - Dlatego, że dzieci mają to do siebie, że nie wszystkie objawy są od razu widoczne - podkreślił.