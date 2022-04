czytaj dalej

Mateusz Morawiecki ocenił, że przedstawiony przez Antoniego Macierewicza raport dotyczący katastrofy smoleńskiej "doprowadził nas do możliwości i zdolności do wyciągnięcia wniosków, jakie były jej przyczyny". - Liczę na to, że prokuratura doprowadzi wreszcie do odpowiednich aktów oskarżenia - dodał.