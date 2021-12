Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce pokazuje, że najwięcej infekcji od początku epidemii potwierdzono na Mazowszu i Śląsku, a najmniej na Opolszczyźnie i w Świętokrzyskiem. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 991 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało ponad 20,6 miliona osób. Zobacz najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Ile szczepień wykonano?

Do piątku podano 43 760 234 dawki różnych szczepionek przeciw COVID-19. Pierwszą dawką wykonano 21 109 336 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 20 631 827 osób - to zaszczepieni jednodawkowym preparatem koncernu Johnson & Johnson lub dwiema dawkami szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na rządowej stronie do piątku dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęły łącznie 43 760 234 osoby. To suma iniekcji osób, które zakończyły podstawowy cykl szczepień minimum 180 dni wcześniej, licząc od dnia podania ostatniej dawki. Jest to trzecia dawka dla osób, którym podano preparat od Pfizera/BioNTechu albo Moderny, lub druga dla osób, które przyjęły preparat od Johnson & Johnson.