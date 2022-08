czytaj dalej

Aktor Maciej Stuhr odniósł się w rozmowie z TVN24 do swojego udziału w koncercie Stinga na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zaproszony przez artystę na scenę aktor tłumaczył jego słowa o atakowanej demokracji. - Myślę, że nieprzypadkowo to ja się tam znalazłem, co było powodem moich największych emocji i być może była to jedna z najpiękniejszych chwil w moim, przynajmniej zawodowym, życiu - powiedział.