Pokusa, żeby to przesunąć na wiosnę, oddalić to przykre doświadczenie od siebie, okazała się zbyt silna - powiedział w TVN24 socjolog Jarosław Flis, komentując decyzję Sejmu o przedłużeniu kadencji samorządów do 2024 roku. Jak stwierdził, "teraz partia rządząca ma doły sondażowe, opozycja szykuje się do władzy, stąd takie wybory". Zaznaczył jednak, że do ostatecznej zmiany daty wyborów "droga jeszcze daleka".