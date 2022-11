czytaj dalej

Dziecko w łódzkim Oknie Życia. - O godzinie 21.15 usłyszałyśmy dźwięk alarmu. Przybiegłam do Okna Życia, no i zobaczyłam, że czeka na mnie taki młodzieniec. Miał przy sobie karteczkę z napisem, kiedy się urodził, więc wiemy, że jest tygodniowym dzieckiem. Jest to chłopczyk. Ochrzciłyśmy go, dałyśmy mu imię Tadeusz - opowiadała na antenie TVN24 zakonnica z domu sióstr urszulanek w Łodzi.