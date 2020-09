Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Według komunikatów przekazanych w poniedziałek przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 79 988 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 2298 osób, - 1979 "łóżek COVID-19" w szpitalach jest zajętych (-6 w stosunku do dnia poprzedniego), - 83 respiratory są wykorzystywane (-3 w stosunku do dnia poprzedniego), - 116 871 osób jest objętych kwarantanną (-1 341 w stosunku do dnia poprzedniego), - 11 956 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (+205 w stosunku do dnia poprzedniego), - 64 694 osoby wyzdrowiały (+302 w stosunku do dnia poprzedniego).