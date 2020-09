Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Z komunikatu resortu zdrowia wynika, że zmarło 11 kolejnych osób chorych na COVID-19. Nie żyją cztery kobiety i siedmiu mężczyzn, pacjenci byli w wieku od 67 do 93 lat. Wszystkie te osoby miały choroby współistniejące. ZOBACZ >>> Co wiemy o osobach, które zmarły

Według komunikatów przekazanych w sobotę przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 79 240 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarły 2293 osoby, - 1985 "łóżek COVID-19" w szpitalach jest zajętych (+8 w stosunku do dnia poprzedniego), - 86 respiratorów jest wykorzystywanych (+3 w stosunku do dnia poprzedniego), - 118 212 osób jest objętych kwarantanną (-652 w stosunku do dnia poprzedniego), - 11 751 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (+257 w stosunku do dnia poprzedniego), - 64 302 osoby wyzdrowiały (+441 w stosunku do dnia poprzedniego).