Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

1136 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzono w czwartek. To najwyższy dobowy dzienny bilans zachorowań. Dziś ponad 125 tysięcy osób - 11 tysięcy więcej niż wczoraj - objętych jest kwarantanną. Mapa zakażeń pokazuje, że najwięcej infekcji od początku pandemii odnotowano na Śląsku, najmniej w Lubuskiem (to jedyne województwo, gdzie liczba zakażeń nie przekroczyła jeszcze tysiąca). Zobacz dzisiejsze dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące między innymi wykorzystania respiratorów przy leczeniu chorych na COVID-19.

1136 to najwyższy dobowy bilans zachorowań od początku pandemii: to o 189 zakażeń niż wczoraj oraz o 134 więcej niż 19 września, kiedy pierwszy raz bilans przekroczył 1000 przypadków. Resort zdrowia informuje, że ostatniej doby wykonano 23,7 tysiąca testów.

Zmarło 25 kolejnych pacjentów chorych na COVID-19. Byli w wieku od 50 do 92 lat. ZOBACZ >> Co wiemy o osobach, które zmarły

Koronawirus - mapa zakażeń

Według komunikatów przekazanych w czwartek przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 82 809 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 2369 osób, - 1964 "łóżka COVID-19" w szpitalach są zajętych (-7 w stosunku do dnia poprzedniego), - 91 respiratorów jest wykorzystywanych (+6 w stosunku do dnia poprzedniego), - 125 220 osób jest objętych kwarantanną (+ 11 200 w stosunku do dnia poprzedniego), - 11 089 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (- 760 w stosunku do dnia poprzedniego), - 66 258 osób wyzdrowiało (+867 w stosunku do dnia poprzedniego).