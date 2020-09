Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

974 nowych nowych przypadków koronawirusem potwierdzono w środę. To drugi najwyższy dzienny bilans zakażeń od początku pandemii. Jest 236 infekcji więcej niż wczoraj. Zmarło kolejnych 28 osób chorych na COVID-19, to najwyższy wynik od 18 czerwca. W ciągu ostatniej doby zrobiono 22 tysiąca testów. Zobacz najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus - mapa zakażeń

Według komunikatów przekazanych we wtorek i w środę przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 81 673 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 2344 osób, - 1971 "łóżek COVID-19" w szpitalach jest zajętych (-22 w stosunku do dnia poprzedniego), - 85 respiratorów jest wykorzystywanych (+4 w stosunku do dnia poprzedniego), - 114 000 osób jest objętych kwarantanną (-789 w stosunku do dnia poprzedniego), - 11 849 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (- 1887 w stosunku do dnia poprzedniego), - 65 561 osób wyzdrowiało (+867 w stosunku do dnia poprzedniego).