Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Resort informuje też, że zmarło 18 kolejnych osób chorych na COVID-19. Pacjenci byli w wieku od 48 do 94 lat. Liczba zgonów osób zakażonych SARS-CoV-2 wzrosła do 2316. ZOBACZ >> Co wiemy o osobach, które zmarły.

Według komunikatów przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 80 699 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 2316 osób, - 1993 "łóżka COVID-19" w szpitalach są zajęte (+14 w stosunku do dnia poprzedniego), - 85 respiratorów jest wykorzystywanych (+2 w stosunku do dnia poprzedniego), - 115 789 osób jest objętych kwarantanną (-1 082 w stosunku do dnia poprzedniego), - 11 849 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (- 107 w stosunku do dnia poprzedniego), - 64 694 osoby wyzdrowiały (+8 w stosunku do dnia poprzedniego).