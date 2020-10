Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

20 156 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w czwartek. Zmarło kolejnych 301 osób. Oznacza to, że przekroczyliśmy 300 tysięcy potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce. Dziś ponad 14 tysięcy "łóżek COVID-19" jest zajętych (to o 700 więcej niż poprzedniej doby) oraz ponad 1200 respiratorów jest wykorzystywanych (+53). Zobacz najnowsze dane dotyczące pandemii.

Koronawiursa w Polsce potwierdzono już u 319 205 osób. Pierwszy przypadek SARS-CoV-2 został potwierdzony 4 marca 2020. Po 215 dniach, czyli siedmiu miesiącach - dokładnie 4 października - liczba zachorowań przekroczyła 100 tysięcy. Kolejne 100 tysięcy zakażeń było potwierdzonych po 17 dniach - 21 października. Trzecie 100 tysięcy nowych infekcji potwierdzono dziś, po 8 dniach (trwało to od 22 do 20 października).

Ministerstwo Zdrowia informuje, że zmarło 301 osób chorych na COVID-19. 46 pacjentów nie miało chorób współistniejących. To najwyższy dzienny bilans zgonów od początku pandemii. Jednocześnie resort informuje "o usunięciu przez WSSE we Wrocławiu 1 zgonu z dnia 24.10.2020 r. ". Ten zgon zostaje odjęty ze statystyk.

Oznacza to wprowadzenie do powiatów, które dotychczas były żółtą strefą, takich zasad jak: - wydarzenia sportowe bez udziału publiczności - wydarzenia kulturalne do 25 procent udziału publiczności - zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni - 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 metrów kwadratowych - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych w placówkach handlowych powyżej 100 metrów kwadratowych - w transporcie publicznym zajętych 50 procent miejsc siedzących lub 30 procent wszystkich.