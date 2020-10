Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

16 300 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono we wtorek. To najwyższy dobowy bilans od początku pandemii. O ponad 1000 - w porównaniu do poprzedniej doby - wzrosła liczba zajętych "łóżek COVID-19", o 79 liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2. Ponad 440 tysięcy Polaków jest objętych kwarantanną. Zobacz najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia.