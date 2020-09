Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Ministerstwo Zdrowia informuje o śmierci kolejnych 32 osób chorych na COVID-19. Pacjenci byli w wieku od 38 do 99 lat. ZOBACZ >> Co wiemy o osobach, które zmarły na COVID-19

W ciągu siedmiu dni, od niedzieli 20 września do soboty 26 września, resort zdrowia poinformował łącznie o 7650 przypadkach zakażenia. W niedzielę było 910 infekcji, w poniedziałek - 748, we wtorek - 711, w środę - 974, w czwartek - 1136, w piątek - 1587, dziś - 1584.

Koronawirus - mapa zakażeń

Według komunikatów przekazanych w piątek przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 85 980 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 2424 osób, - 2134 "łóżka COVID-19" w szpitalach są zajęte (+ 139 w stosunku do dnia poprzedniego), - 110 respiratorów jest wykorzystywanych (+14 w stosunku do dnia poprzedniego), - 143 442 osoby są objęte kwarantanną (+ 6419 w stosunku do dnia poprzedniego), - 13 894 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (+ 957 w stosunku do dnia poprzedniego), - 67 326 osób wyzdrowiało (+586 w stosunku do dnia poprzedniego).