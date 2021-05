Koronawirus w Polsce. Ile szczepień wykonano?

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19?

Koronawirus w Polsce - ile zakażeń?

Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce pierwszy raz potwierdzono 4 marca 2020 roku. Po 215 dniach, czyli siedmiu miesiącach - dokładnie 4 października - liczba zachorowań przekroczyła 100 tysięcy. Kolejne 100 tysięcy zakażeń było potwierdzonych po 17 dniach – 21 października. Trzecie 100 tysięcy nowych infekcji potwierdzono po ośmiu dniach (trwało to od 22 do 29 października). Kolejne 100 tysięcy infekcji potwierdzono w ciągu pięciu dni (od 30 października do 3 listopada). Do poziomu ponad 500 tysięcy doszliśmy w cztery dni (od 4 do 7 listopada). 600 tysięcy zakażeń przekroczyliśmy w kolejne cztery dni (11 listopada). 700 tysięcy przekroczyliśmy 15 listopada, również po czterech dniach. Kolejne 100 tysięcy zakażeń potwierdzono po pięciu dniach – 20 listopada liczba zakażeń przekroczyła 800 tysięcy. 24 listopada - po dodaniu brakujących 22 954 przypadków - liczba ta przekroczyła 900 tysięcy. Pułap miliona potwierdzonych infekcji został przekroczony 2 grudnia, po kolejnych ośmiu dniach. Następne 100 tysięcy przypadków przekroczyliśmy 10 grudnia, a kolejne po następnych dziesięciu dniach (20 grudnia).