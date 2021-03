17 260 nowych zakażeń koronawirusem - najwięcej w tym roku - potwierdzono w środę. Liczba zajętych respiratorów w szpitalach jest dziś również najwyższa od początku 2021 roku. Wzrosła też liczba zajętych "łóżek COVID-19" oraz osób objętych kwarantanną. Szczepionki przeciw koronawirusowi podano już ponad 4 miliony razy. Zobacz mapę zakażeń i najnowsze dane ministerstwa zdrowia.

Najwięcej nowych zakażeń jest dziś na Mazowszu - 2596 infekcji, na Śląsku - 2452, w Małopolsce - 1497, w Wielkopolsce - 1358, na Warmii i Mazurach - 1272, na Pomorzu - 1207, na Dolnym Śląsku - 1047 oraz w Łódzkiem - 1022. W pozostałych województwach potwierdzono poniżej 1000 nowych zakażeń (szczegółowe dane w tabelce i na wykresach poniżej).

Dzisiejszy bilans - 17260 nowych zakażeń - jest o ponad 1500 infekcji wyższy niż tydzień temu (w środę 3 marca odnotowano 15 698 zakażeń) oraz o ponad 10 tysięcy wyższy niż ten odnotowany miesiąc temu (w środę 10 lutego było 6930 zachorowań).

Ostatniej doby zmarło 398 pacjentów z COVID-19. Od początku pandemii potwierdzono już 45 997 zgonów osób zakażonych koronawirusem.

Średnia zakażeń z siedmiu ostatnich dni wynosi 13 271 - to o 221 więcej niż we wtorek. To najwyższa średnia tygodniowa od końca listopada.

1 828 313 przypadków koronawirusa potwierdzono w Polsce od początku pandemii. Ponad 200 tysięcy zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzono już na Mazowszu i na Śląsku (ten region przekroczył ten próg w poniedziałek), ponad 100 tysięcy w sześciu województwach: na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, Małopolsce, Pomorskiem, Kujawsko-Pomorskiem oraz Łódzkiem. Od początku pandemii potwierdzono już 45 997 zgonów osób zakażonych koronawirusem.

Najwyższy dotychczasowy dzienny bilans zakażeń to 27 875 infekcji. Odnotowano go 7 listopada 2020 roku.

Koronawirus w Polsce. Ile szczepień wykonano?

4 086 863 dawki szczepionki podano w Polsce do środowego przedpołudnia. Pierwszą dawkę podano 2 641 693 razy, drugą - 1 445 170. Ostatniej doby wykonano 60 748 szczepień.

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19?

Z opublikowanego w środę raportu z danymi epidemicznymi wynika, że:

- 27 354 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (+232 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 18 378 łóżek jest zajmowanych przez pacjentów z COVID-19 (+273), - 2702 respiratory są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (+15), - z tego 1902 respiratory są wykorzystywane (+65), - 250 598 osób jest objętych kwarantanną (+5396), - 1 507 905 osób wyzdrowiało (+4552).

26 stycznia Ministerstwo Zdrowia zaprzestało podawania danych o liczbie osób objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Według resortu ta statystyka "nie stanowi od dłuższego czasu elementu obrazującego przebieg epidemii w Polsce".

Koronawirus w Polsce - ile zakażeń?

Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce pierwszy raz potwierdzono 4 marca 2020 roku. Po 215 dniach, czyli siedmiu miesiącach - dokładnie 4 października - liczba zachorowań przekroczyła 100 tysięcy. Kolejne 100 tysięcy zakażeń było potwierdzonych po 17 dniach – 21 października. Trzecie 100 tysięcy nowych infekcji potwierdzono po ośmiu dniach (trwało to od 22 do 29 października). Kolejne 100 tysięcy infekcji potwierdzono w ciągu pięciu dni (od 30 października do 3 listopada). Do poziomu ponad 500 tysięcy doszliśmy w cztery dni (od 4 do 7 listopada). 600 tysięcy zakażeń przekroczyliśmy w kolejne cztery dni (11 listopada). 700 tysięcy przekroczyliśmy 15 listopada, również po czterech dniach. Kolejne 100 tysięcy zakażeń potwierdzono po pięciu dniach – 20 listopada liczba zakażeń przekroczyła 800 tysięcy. 24 listopada - po dodaniu brakujących 22 954 przypadków - liczba ta przekroczyła 900 tysięcy. Pułap miliona potwierdzonych infekcji został przekroczony 2 grudnia, po kolejnych ośmiu dniach. Następne 100 tysięcy przypadków przekroczyliśmy 10 grudnia, a kolejne po następnych dziesięciu dniach (20 grudnia).

1 stycznia 2021 roku liczba potwierdzonych infekcji w Polsce przekroczyła 1,3 mln. Kolejne 100 tysięcy zachorowań potwierdzono po blisko dwóch tygodniach – 13 stycznia liczba infekcji przekroczyła 1,4 mln. 29 stycznia resort zdrowia poinformował, że potwierdzono już ponad 1,5 mln przypadków. Kolejne 100 tysięcy zakażeń potwierdzono po 16 dniach - 17 lutego przekroczyliśmy 1,6 mln zachorowań. Natomiast 28 lutego, czyli po 11 dniach, liczba wykrytych infekcji przekroczyła 1,7 mln. 8 marca przekroczyliśmy kolejny próg - 1,8 miliona zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rok od potwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce

Aktualne obostrzenia

Od 27 lutego: - w całym kraju wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Nie można stosować zamiast tego szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic; - w województwie warmińsko-mazurskim wprowadzono powrót do nauczania zdalnego w klasach 1-3 szkół podstawowych, zamknięto ponownie hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea i baseny, i inne budynki użyteczności publicznej; - wprowadzono kwarantannę po przyjeździe z Czech i Słowacji - z wyłączeniem osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki lub posiadających negatywny wynik testu.

Od 1 lutego zmieniono trzy ograniczenia: - godziny dla seniorów zostały zniesione; - instytucje kultury (muzea i galerie) są otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego – 1 osoba na 15 metrów kwadratowych; - otwarte mogą być sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Od 12 lutego otwarto: - hotele dla wszystkich gości przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50 proc. dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości). Restauracje hotelowe pozostają zamknięte; - baseny, ale już nie aquaparki – te nadal będą nieczynne; - stoki narciarskie i boiska zewnętrzne oraz korty. Oznacza to wznowienie amatorskiego sportu na świeżym powietrzu; - kasyna, pod warunkiem że w kasynie będzie mogło znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m kw. powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Nadal obowiązujące obostrzenia to m.in. - siłownie pozostają są zamknięte; - restauracje mogą wydawać posiłki na wynos i w dowozie; - obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust; - w zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób; - w komunikacji publicznej może być zajęte 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Na stronach rządowych można znaleźć wszystkie aktualne zasady i ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl