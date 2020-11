Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce

Koronawirus w Polsce. Lockdown - kiedy może być wprowadzony?

Koronawirus w Polsce. Zajęte łóżka, respiratory i statystyki

Według komunikatów przekazanych w poniedziałek i we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 752 940 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 10 848 osób, - 36 730 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+1126 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 23 033 łóżka dla pacjentów z COVID-19 są zajęte (+ 575), - 2815 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+61), - z tego 2 114 respiratorów jest wykorzystywanych (+11), - 415 174 osoby są objęte kwarantanną (-7 563), - 25 618 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (-2 910), - 324 282 osoby wyzdrowiały (+18 260).

Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce pierwszy raz potwierdzono 4 marca 2020. Po 215 dniach, czyli siedmiu miesiącach - dokładnie 4 października - liczba zachorowań przekroczyła 100 tysięcy. Kolejne 100 tysięcy zakażeń było potwierdzonych po 17 dniach - 21 października. Trzecie 100 tysięcy nowych infekcji potwierdzono po ośmiu dniach (trwało to od 22 do 29 października). Kolejne 100 tysięcy infekcji potwierdzono w ciągu pięciu dni (od 30 października do 3 listopada). Do poziomu ponad 500 tysięcy doszliśmy w cztery dni (od 3 do 7 listopada). 600 tysięcy zakażeń przekroczyliśmy w kolejne cztery dni (11 listopada). 700 tysięcy przekroczyliśmy 15 listopada, również po czterech dniach.