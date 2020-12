Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

6907 - o 2011 więcej niż wczoraj - nowych przypadków koronawirusa potwierdzono we wtorek. Dziś liczba zgonów od początku pandemii przekroczyła 23 tysiące. Ponownie wzrosła liczba zajętych "łóżek COVID-19" (+397 w stosunku do dnia poprzedniego) i zmalała liczba zajętych respiratorów (-68). Oto najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące pandemii.

Dziś potwierdzono nowe przypadki SARS-CoV-2 we wszystkich województwach. Na Mazowszu zanotowano 768 infekcji, w Kujawsko-Pomorskiem - 750, w Wielkopolsce - 639, na Śląsku - 608, na Warmii i Mazurach - 572, na Dolnym Śląsku - 519, na Pomorzu - 495, w Łódzkiem - 446, na Lubelszczyźnie - 437, w Zachodniopomorskiem - 328, na Podkarpaciu - 306, w Małopolsce - 232, w Świętokrzyskiem - 174, na Podlasiu - 169, w Lubuskiem - 150, na Opolszczyźnie - 129. W komunikacie resortu czytamy też, że "185 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną".

Według komunikatów przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 1 147 446 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 23 309 osób, - 36 799 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -612 w stosunku do dnia poprzedniego ), - z tego 19 210 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( +397 ), - 3 098 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -5 ), - z tego 1 739 respiratorów jest wykorzystywanych ( -68 ), - 177 899 osób jest objętych kwarantanną ( - 13 827) , - 11 433 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym ( - 877 ), - 879 748 osób wyzdrowiało ( +10 593 ).

Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce

Koronawirus w Polsce - ponad milion zakażeń

Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce pierwszy raz potwierdzono 4 marca 2020. Po 215 dniach, czyli siedmiu miesiącach - dokładnie 4 października - liczba zachorowań przekroczyła 100 tysięcy. Kolejne 100 tysięcy zakażeń było potwierdzonych po 17 dniach - 21 października. Trzecie 100 tysięcy nowych infekcji potwierdzono po ośmiu dniach (trwało to od 22 do 29 października). Kolejne 100 tysięcy infekcji potwierdzono w ciągu pięciu dni (od 30 października do 3 listopada). Do poziomu ponad 500 tysięcy doszliśmy w cztery dni (od 4 do 7 listopada). 600 tysięcy zakażeń przekroczyliśmy w kolejne cztery dni (11 listopada). 700 tysięcy przekroczyliśmy 15 listopada, również po czterech dniach. Kolejne 100 tysięcy zakażeń potwierdzono po pięciu dniach - 20 listopada liczba zakażeń przekroczyła 800 tysięcy. 24 listopada - po dodaniu brakujących 22 954 przypadków - liczba ta przekroczyła 900 tysięcy. Pułap miliona potwierdzonych infekcji został przekroczony 2 grudnia, po kolejnych ośmiu dniach. Kolejne 100 tysięcy przypadków przekroczyliśmy 10 grudnia. Obecnie liczba zakażeń wynosi 1 135 676.