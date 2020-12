Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

O 9105 nowych zakażeniach poinformowano we wtorek . Oznacza to, że od początku pandemii potwierdzono 999 924 przypadków, do miliona brakuje 76 zachorowań. Ostatniej doby zmarło 449 osób chorych na COVID-19. 381 z nich miało choroby współistniejące, 68 pacjentów zmarło z powodu zakażenia SARS-CoV-2.

Według komunikatów przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 999 924 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 17 599 osób, - 39 732 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 ( +496 w stosunku do dnia poprzedniego ), - z tego 21 351 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( -153 ), - 3 103 respiratory są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 ( +29 ), - z tego 2 032 respiratory są wykorzystywane ( -86 ), - 262 959 osób jest objętych kwarantanną ( -29 318 ), - 11 306 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym ( -235 ), - 597 589 osób wyzdrowiało ( +20 075 ).

Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce pierwszy raz potwierdzono 4 marca 2020. Po 215 dniach, czyli siedmiu miesiącach - dokładnie 4 października - liczba zachorowań przekroczyła 100 tysięcy. Kolejne 100 tysięcy zakażeń było potwierdzonych po 17 dniach - 21 października. Trzecie 100 tysięcy nowych infekcji potwierdzono po ośmiu dniach (trwało to od 22 do 29 października). Kolejne 100 tysięcy infekcji potwierdzono w ciągu pięciu dni (od 30 października do 3 listopada). Do poziomu ponad 500 tysięcy doszliśmy w cztery dni (od 4 do 7 listopada). 600 tysięcy zakażeń przekroczyliśmy w kolejne cztery dni (11 listopada). 700 tysięcy przekroczyliśmy 15 listopada, również po czterech dniach. Kolejne 100 tysięcy zakażeń potwierdzono po pięciu dniach - 20 listopada liczba zakażeń przekroczyła 800 tysięcy. 24 listopada - po dodaniu brakujących 22 954 przypadków - liczba ta przekroczyła 900 tysięcy.