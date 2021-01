Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń. Ile osób zostało zaszczepionych

Koronawirusa w Polsce potwierdzono już u ponad 1,4 miliona osób. Liczba zgonów przekroczyła 33 tysiące. Zaszczepiono prawie 437 tysięcy osób. Ostatniej doby spadła liczba wykorzystywanych "łóżek COVID-19" oraz respiratorów. Oto najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 7412 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 369 osób, u których potwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Łącznie od początku pandemii w Polsce potwierdzono koronawirusa u 1 429 612 osób, z których 33 213 zmarło.

Do tej pory w Polsce wykonano 436 963 szczepienia przeciwko COVID-19, a do kraju trafiło 1 080 630 dawek szczepionki – poinformował w sobotę resort zdrowia. Zabezpieczonych dawek na drugie szczepienie jest 521 220, a dostarczonych do punktów – 559 410. Dotychczas zutylizowano 1 360 szczepionek, a niepożądane odczyny wystąpiły u 122 zaszczepionych.

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Według komunikatów przekazanych w sobotę przez Ministerstwo Zdrowia:

- 31 176 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (-345 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 15 887 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (-196), - 2925 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (-24), - z tego 1608 respiratorów jest wykorzystywanych (-20), - 172 827 osób jest objętych kwarantanną (-10 072), - 5895 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (-22), - 1 173 087 osób wyzdrowiało (+8437).

Koronawirus w Polsce - ile zakażeń?

Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce pierwszy raz potwierdzono 4 marca 2020 roku. Po 215 dniach, czyli siedmiu miesiącach - dokładnie 4 października - liczba zachorowań przekroczyła 100 tysięcy. Kolejne 100 tysięcy zakażeń było potwierdzonych po 17 dniach - 21 października. Trzecie 100 tysięcy nowych infekcji potwierdzono po ośmiu dniach (trwało to od 22 do 29 października). Kolejne 100 tysięcy infekcji potwierdzono w ciągu pięciu dni (od 30 października do 3 listopada). Do poziomu ponad 500 tysięcy doszliśmy w cztery dni (od 4 do 7 listopada). 600 tysięcy zakażeń przekroczyliśmy w kolejne cztery dni (11 listopada). 700 tysięcy przekroczyliśmy 15 listopada, również po czterech dniach. Kolejne 100 tysięcy zakażeń potwierdzono po pięciu dniach – 20 listopada liczba zakażeń przekroczyła 800 tysięcy. 24 listopada - po dodaniu brakujących 22 954 przypadków - liczba ta przekroczyła 900 tysięcy. Pułap miliona potwierdzonych infekcji został przekroczony 2 grudnia, po kolejnych ośmiu dniach. Następne 100 tysięcy przypadków przekroczyliśmy 10 grudnia, a kolejne po następnych dziesięciu dniach (20 grudnia). 1 stycznia 2021 roku liczba potwierdzonych infekcji w Polsce przekroczyła 1,3 mln. Kolejne 100 tysięcy zachorowań potwierdzono po blisko dwóch tygodniach – 13 stycznia liczba infekcji przekroczyła 1,4 mln.

Najwyższy dotychczasowy dzienny bilans zakażeń to 27 875 infekcji. Odnotowano go 7 listopada 2020 roku.

Nowe obostrzenia do końca stycznia 2021

17 grudnia 2020 roku minister Adam Niedzielski ogłosił wprowadzenie nowych obostrzeń w Polsce. Początkowo zostały one ustanowione do 17 stycznia 2021 roku, ale następnie przedłużono je do końca miesiąca. Tak więc od 28 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku: 1. hotele są zamknięte, również na tzw. podróże służbowe. Dostępne są tylko hotele dla służb mundurowych, medyków, pacjentów, szpitali specjalistycznych, ośrodków COS, wyjątkiem są również hotele pracownicze, 2. stoki narciarskie nie działają, 3. ponownie zamknięte zostały centra handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, księgarń i kiosków, drogerii, aptek, a także wolnostojących wielkopowierzchniowych sklepów meblowych, 4. przywrócono obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny dla wszystkich osób, które będą przyjeżdżały do Polski transportem zorganizowanym, 5. infrastruktura sportowa dostępna jest tylko w ramach sportu zawodowego.

Dodatkowo w sylwestra obowiązywało ograniczanie w przemieszczaniu się od godz. 19.00 do godz. 6.00 dnia 1 stycznia 2021 roku.

Ograniczenia i zakazy

Od 24 października 2020 roku cała Polska znalazła się w czerwonej strefie. Z kolei 26 listopada w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, w którym zachowano większość już obowiązujących ograniczeń, między innymi te dotyczące przemieszczania się czy limitów zgromadzeń. Przywrócono jednak działalność sklepów i usług w galeriach handlowych. Możliwe było działanie wyciągów narciarskich, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ograniczenia te obowiązywały od 28 listopada do 27 grudnia 2020 roku.

Od 28 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku zamknięte są między innymi hotele, stoki narciarskie, część sklepów, a przybywający do kraju będą musieli odbyć 10-dniową kwarantannę.

Luzowanie obostrzeń po pierwszej fali koronawirusa

Zanim wprowadzono czerwone i żółte strefy, a później ograniczono się tylko do czerwonej, w 2020 roku rząd stopniowo znosił ograniczenia wprowadzone wiosną w związku z epidemią.

Od 6 czerwca otwarto kina, teatry, salony masażu, solaria, siłownie i kluby fitness. Dyskoteki i kluby pozostają zamknięte.

Od 31 maja w kościołach przestały obowiązywać limity wiernych. Dozwolone stały się też zgromadzenia na powietrzu do 150 uczestników. 17 lipca ten limit został zwiększony i w takich imprezach może wziąć udział więcej osób, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego.

30 maja rozpoczął się czwarty etap łagodzenia ograniczeń. Od tego dnia w przestrzeni otwartej obowiązkowe jest zachowanie dystansu, ale bez konieczności zakrywania ust i nosa. Od 25 lipca wymagany dystans społeczny został skrócony z dwóch metrów do półtora metra. W sklepach, w urzędach, w punktach gastronomicznych nie obowiązują limity osób w zależności od powierzchni lokalu, ale trzeba zakrywać usta i nos. Maseczki trzeba też zakładać w komunikacji miejskiej.

18 maja wdrożony został trzeci etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. Co się zmieniło? - otwarte zostały zakłady fryzjerskie i kosmetyczne w rygorze sanitarnym (Zobacz >> Jak wygląda wizyta w zakładzie fryzjerskim w czasie pandemii? O czym trzeba wiedzieć?), - możliwe było częściowe uruchomienie lokali gastronomicznych, - zwiększono limit osób w transporcie publicznym: dozwolone jest zapełnienie 30 procent wszystkich miejsc stojących i siedzących dla danego pojazdu.

Od 4 maja weszliśmy w drugi etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią. Zostały otwarte - nadal w ścisłym reżimie sanitarnym - galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe oraz muzea. Otwarte są też orliki i inne boiska – może na nich przebywać jednak nie więcej niż sześć osób.

Od 6 maja otwarto część żłobków i przedszkoli.

Stan epidemii ogłoszono 20 marca 2020 roku

20 marca 2020 roku został wprowadzony stan epidemii. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że kary za łamanie kwarantanny zostały podwyższone z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych.

Wprowadzono zakaz zgromadzeń. Ograniczenia dotyczyły także obrzędów religijnych, zakładów pracy oraz komunikacji miejskiej.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl