Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

27 143 nowe przypadki koronawirusa oraz 367 zgonów osób chorych na COVID-19 potwierdzono w czwartek. To najwyższy od początku pandemii dobowy bilans zakażeń i druga co do wielkości liczba ofiar śmiertelnych w ciągu jednego dnia. Koronawirusa w Polsce potwierdzono już u ponad 466 tysięcy osób. Aktualnie choruje ponad 280 tysięcy pacjentów, wyzdrowiało ponad 177 tysięcy. W szpitalach jest wykorzystywanych ponad 1600 respiratorów, a ponad 19 tysięcy "łóżek COVID-19" jest zajętych. Zobacz mapę zakażeń i najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia.