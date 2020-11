Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Według komunikatów przekazanych w środę i w czwartek przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 439 536 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarły 6 475 osób, - 28 010 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest dostępnych ( +867 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 19 114 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zajętych ( +460 ), - 2144 respiratory są dostępne dla pacjentów z COVID-19 ( +50 ), - z tego 1615 respiratorów jest wykorzystywanych ( -10 ), - 430 732 osoby są objęte kwarantanną ( + 22 611 ), - 42 689 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym ( - 860 ), - 177 681 osób wyzdrowiało ( +8721 ).

3 listopada liczba wszystkich zakażeń od początku pandemii przekroczyła 400 tysięcy. Koronawiursa w Polsce pierwszy raz potwierdzono 4 marca 2020. Po 215 dniach, czyli siedmiu miesiącach - dokładnie 4 października - liczba zachorowań przekroczyła 100 tysięcy. Kolejne 100 tysięcy zakażeń było potwierdzonych po 17 dniach - 21 października. Trzecie 100 tysięcy nowych infekcji potwierdzono po ośmiu dniach (trwało to od 22 do 29 października). Kolejne 100 tysięcy infekcji potwierdzono w ciągu pięciu dni (od 30 października do 3 listopada).