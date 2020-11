Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

10 139 przypadków koronawirusa potwierdzono we wtorek. Dziś wzrosła liczba zajętych "łóżek COVID-19" (jest ich 171 więcej niż poprzedniej doby). Znacznie spadła liczba osób objętych kwarantanną. Ostatniej doby wyzdrowiało ponad 15 tysięcy osób. Oto najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Do bilansu przypadków od początku epidemii dodano 22 594 potwierdzone przypadki zakażeń, które - jak przyznał 23 listopada GIS - z powodu błędów nie pojawiły się w raportach resortu zdrowia.

Według komunikatów przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 909 066 przypadków zakażenia SARS-CoV-2 ( + 10 139 nowych i 22 594 wcześniej nieraportowane zakażenia ), - zmarło 14 314 osób, - 38 345 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +234 w stosunku do dnia poprzedniego ), - z tego 22 405 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zajętych ( +171 ), - 3010 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -106 ), - z tego 2095 respiratorów jest wykorzystywanych ( -54 ), - 334 331 osób jest objętych kwarantanną ( -28 628 ), - 19 671 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym ( -1619 ), - 454 717 osób wyzdrowiało ( +15 849 ).

W dzisiejszym raporcie w liczbie zakażeń od początku epidemii pojawiły się przypadki zakażeń , które zagubiły się w wyniku niespójnego systemu przekazywania danych . GIS zapowiadał, że będzie ich około 22 tysiące. We wtorek potwierdziło się, że są to dokładnie 22 594 przypadki.

Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce

Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce pierwszy raz potwierdzono 4 marca 2020. Po 215 dniach, czyli siedmiu miesiącach - dokładnie 4 października - liczba zachorowań przekroczyła 100 tysięcy. Kolejne 100 tysięcy zakażeń było potwierdzonych po 17 dniach - 21 października. Trzecie 100 tysięcy nowych infekcji potwierdzono po ośmiu dniach (trwało to od 22 do 29 października). Kolejne 100 tysięcy infekcji potwierdzono w ciągu pięciu dni (od 30 października do 3 listopada). Do poziomu ponad 500 tysięcy doszliśmy w cztery dni (od 4 do 7 listopada). 600 tysięcy zakażeń przekroczyliśmy w kolejne cztery dni (11 listopada). 700 tysięcy przekroczyliśmy 15 listopada, również po czterech dniach. Kolejne 100 tysięcy zakażeń potwierdzono po pięciu dniach - 20 listopada liczba zakażeń przekroczyła 800 tysięcy. 24 listopada - po dodaniu brakujących 22 954 przypadków - liczba ta przekroczyła 900 tysięcy.