Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

119 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzono we wtorek po południu, zmarło kolejnych 16 osób. Ministerstwo Zdrowia informuje, że do tej pory w Polsce potwierdzono 9856 przypadków, zmarło 401 chorych. Dane w artykule są na bieżąco aktualizowane.

We wtorek po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 16 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 79-letni i 65-letni mężczyzna z Raciborza, 71-letnia, 80-letnia, 65-letnia, 81-letnia kobieta, 83-letni, 74-letni, 64-letni mężczyzna z Radomia, 87-letnia, 85-letnia, 75-letnia kobieta z Warszawy, 69-letni, 88-letni, 35-letni mężczyzna z Poznania, 90-letnia kobieta z Kędzierzyna-Koźle. Większość z nich - jak czytamy w komunikacie - miała choroby współistniejące. Do tej pory w Polsce zmarło 401 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Włącznie z najnowszymi danymi, w skali całego kraju najwięcej przypadków SARS-CoV-2 jest w województwie mazowieckim - 2059. Najmniej osób zakażonych, poniżej stu, jest w województwie lubuskim.

Oto informacje o zakażeniach w poszczególnych województwach (pochodzą z witryny gov.pl):

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych

Od 16 kwietnia obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. W rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia nie sprecyzowano, że musimy nosić maseczki. Można zakrywać usta i nos również np. chustką czy szalikiem. Zwolnione z tego obowiązku są m.in. dzieci do lat czterech; osoby, które nie mogą zakrywać nosa i ust z powodu stanu zdrowia; kierujący pojazdem (w którym przebywa sam lub z dzieckiem). Sprawdź >> kto nie musi nosić maseczki?

Rząd zdecydował również o przełożeniu matur i egzaminu ósmoklasistów. Nie odbędą się wcześniej niż w czerwcu, raczej w drugiej połowie czerwca, a informacje o nowych terminach mają zostać podane co najmniej na trzy tygodnie wcześniej.

Przedłużone obostrzenia

O dwa tygodnie, do 26 kwietnia, zostało przedłużone zamknięcie szkół, a także wstrzymanie międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego. Do 3 maja zamknięte będą granice i obowiązywać będą te zasady ich przekraczania, które obowiązywały do tej pory. Do odwołania obowiązują ograniczenia dotyczące organizacji imprez masowych.

Etapy łagodzenia restrykcji

16 kwietnia premier przedstawił etapy stopniowego łagodzenia niektórych zarządzonych wcześniej restrykcji. Pierwszy etap zmian, który zaczął obowiązywać od 20 kwietnia, dotyczy przede wszystkim funkcjonowania sklepów, kościołów, a także możliwości przemieszczania się m.in. w celach rekreacyjnych.

Drugi etap przewiduje między innymi otwarcie sklepów budowlanych w weekendy oraz otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych, trzeci - stopniowe otwarcie punktów gastronomicznych, ale z ograniczeniami, a także sklepów w galeriach handlowych, a czwarty - umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness oraz funkcjonowanie kin i teatrów w nowym reżimie sanitarnym. Nie podano jednak konkretnych dat przechodzenia do kolejnych etapów. Jak poinformowała kancelaria premiera, decyzja zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków, a są to: analiza przyrostu zachorowań, wydajność służby zdrowia i realizacja wytycznych sanitarnych.

Stan epidemii

20 marca został wprowadzony stan epidemii. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że kary za łamanie kwarantanny zostały podwyższone z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych.

Przywrócono też pełne kontrole na granicach kraju oraz zamknięto wjazd do kraju dla cudzoziemców (z pewnymi wyjątkami - Powroty do Polski. O czym pamiętać?). Dla obywateli wprowadzono obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do Polski.

24 marca rząd poinformował o wprowadzeniu kolejnych decyzji, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się z pewnymi wyjątkami: drogi do pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego (np. niezbędnych zakupów, wykupienia lekarstw, wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi lub wyprowadzenia psa).

Wprowadzono zakaz zgromadzeń. Ograniczenia dotyczą także obrzędów religijnych, zakładów pracy oraz komunikacji miejskiej, gdzie dozwolona liczba pasażerów odpowiada połowie miejsc siedzących w danym środku transportu.

Autor:ja, akw,mro,js,kk//pm, now, ral