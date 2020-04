Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

We środę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 3 osób zakażonych koronawirusem. To: 70-letni mężczyzna z Krakowa, 57-letni mężczyzna z Tychów oraz 90-letnia kobieta z Poznania. Większość z nich - jak podaje resort - miała choroby współistniejące.

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych

Przedłużone obostrzenia

O dwa tygodnie, do 26 kwietnia, zostało przedłużone zamknięcie szkół, a także wstrzymanie międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego. Do 3 maja zamknięte będą granice i obowiązywać będą te zasady ich przekraczania, które obowiązywały do tej pory. Do odwołania obowiązują ograniczenia dotyczące organizacji imprez masowych.