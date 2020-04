Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

144 nowe zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzono we wtorek rano, zmarło kolejne pięć osób. Ministerstwo Zdrowia informuje, że do tej pory w Polsce potwierdzono 9737 przypadków, zmarło 385 chorych. Dane w artykule są na bieżąco aktualizowane.

We wtorek o godz. 10 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych pięciu osób zakażonych SARS-CoV-2. Zmarły trzy kobiety (hospitalizowane w Krakowie, Poznaniu i Raciborzu) oraz dwóch mężczyzn ze szpitala w Tychach. Większość z nich - jak czytamy w komunikacie - miała choroby współistniejące. Do tej pory w Polsce zmarło 385 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych

Przedłużone obostrzenia

O dwa tygodnie, do 26 kwietnia, zostało przedłużone zamknięcie szkół, a także wstrzymanie międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego. Do 3 maja zamknięte będą granice i obowiązywać będą te zasady ich przekraczania, które obowiązywały do tej pory. Do odwołania obowiązują ograniczenia dotyczące organizacji imprez masowych.