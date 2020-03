Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 43 nowe przypadki, zmarły kolejne cztery osoby

Koronawirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, w Polsce jest potwierdzony we wszystkich województwach. Najwięcej przypadków jest na Mazowszu - 461.

W Polsce potwierdzono do tej pory 1905 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 26 pacjentów nie żyje .

Pierwszy przypadek zakażenia w Polsce potwierdzono 4 marca u 66-letniego mężczyzny. Był on hospitalizowany w Zielonej Górze. Wyzdrowiał, wyszedł ze szpitala 20 marca.

Zamknięte szkoły do Wielkanocy, utrudnienia w przemieszczaniu się

24 marca rząd poinformował o wprowadzeniu nowych decyzji, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa . Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się z pewnymi wyjątkami : drogi do pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego (np. niezbędnych zakupów, wykupienia lekarstw, wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi lub wyprowadzenia psa).

Wszystkie te obostrzenia mają obowiązywać do 11 kwietnia (Wielka Sobota) włącznie.

Stan epidemii

20 marca premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu stanu epidemii . - Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny - tłumaczył. Dodał, że tym samym kary za łamanie kwarantanny zostały podwyższone z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych.

Przywrócono też pełne kontrole na granicach kraju oraz zamknięto wjazd do kraju dla cudzoziemców (z pewnymi wyjątkami - Powroty do Polski. O czym pamiętać?). Dla obywateli wprowadzono obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do Polski.