Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych

Od 16 kwietnia obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. W rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia nie sprecyzowano, że musimy nosić maseczki. Można zakrywać usta i nos również np. chustką czy szalikiem. Zwolnione z tego obowiązku są m.in. dzieci do lat czterech; osoby, które nie mogą zakrywać nosa i ust z powodu stanu zdrowia; kierujący pojazdem (w którym przebywa sam lub z dzieckiem). Sprawdź >> kto nie musi nosić maseczki?

Zmiany obostrzeń od 20 kwietnia: lasy i parki ponownie otwarte

Kolejne etapy łagodzenia restrykcji

Drugi etap przewiduje między innymi otwarcie sklepów budowlanych w weekendy oraz otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych, trzeci - stopniowe otwarcie punktów gastronomicznych, ale z ograniczeniami, a także sklepów w galeriach handlowych, a czwarty - umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness oraz funkcjonowanie kin i teatrów w nowym reżimie sanitarnym. Nie podano jednak konkretnych dat przechodzenia do kolejnych etapów. Jak poinformowała kancelaria premiera, decyzja zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków, a są to analiza przyrostu zachorowań, wydajność służby zdrowia i realizacja wytycznych sanitarnych.

Co ze szkołami, maturami, egazminami?

Do 26 kwietnia, zostało przedłużone zamknięcie szkół. Rząd zdecydował również o przełożeniu matur i egzaminu ósmoklasistów. Nie odbędą się wcześniej niż w czerwcu, raczej w drugiej połowie czerwca, a informacje o nowych terminach mają zostać podane co najmniej trzy tygodnie wcześniej.

Nadal zamknięte są granice, wstrzymany jest ruch lotniczy w kraju. Do odwołania obowiązują ograniczenia dotyczące organizacji imprez masowych.

Stan epidemii

20 marca został wprowadzony stan epidemii . Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że kary za łamanie kwarantanny zostały podwyższone z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych.

Przywrócono też pełne kontrole na granicach kraju oraz zamknięto wjazd do kraju dla cudzoziemców (z pewnymi wyjątkami - Powroty do Polski. O czym pamiętać?). Dla obywateli wprowadzono obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do Polski.