Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

356 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzono w poniedziałek. 205 chorych przybyło w województwie śląskim. Łączna liczba zakażeń w Polsce wzrosła do 18 885. W poniedziałek poinformowano o śmierci kolejnych jedenastu osób, co oznacza, że od początku pandemii COVID-19 zmarły w naszym kraju 936 osób. W szpitalach są 2544 osoby.

Trzeci etap odmrażania gospodarki: wracają fryzjerzy, otwarte restauracje

Co zmieniło się wcześniej?

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych

Od 20 kwietnia lasy i parki otwarte

Szkoły zamknięte, matury będą w czerwcu

Do co najmniej 24 maja zostało przedłużone zamknięcie szkół. Najnowszy plan rządu zakłada, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca (planowo miał być przeprowadzany od 21 do 23 kwietnia), a matury od 8 czerwca, ale bez egzaminów ustnych (miały rozpocząć się 4 maja).