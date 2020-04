Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 99 nowych zakażeń, cztery kolejne osoby zmarły

W Polsce potwierdzono do tej pory 4201 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 98 pacjentów nie żyje .

Nowe obostrzenia od 1 kwietnia

Premier Mateusz Morawiecki poinformował 31 marca o wprowadzeniu nowych ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To między innymi zachowanie dwumetrowego dystansu w przestrzeni publicznej, limity w sklepach, zamknięte zakłady fryzjerskie, obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu. Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych.